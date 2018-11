لفتت الطفلة اليمنية أمل حسين أنظار العالم إليها، لتلخص الظروف المأساوية التي يعيشها الأطفال في دولة اليمن التي مزقتها الحرب.

حيث أبلغت عائلة أمل بوفاة ابنتهم في مخيم للاجئين على بعد 4 أميال من المستشفى، تاركة لوعة وحزنا في قلوبهم. وقالت والدة الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات خلال تصريحات هاتفية: “قلبي مكسور، أمل كانت تبتسم دائما، وأنا الآن قلقة على أطفالي الآخرين”. هذا وكانت أمل ترقد في مركز صحي بمدينة أسلم الواقعة على بعد 90 ميلا شمال غرب العاصمة صنعاء. وكانت مستلقية على سرير مع والدتها بينما كانت الممرضات تغذيها كل ساعتين بالحليب، لكنها تتقيأ بانتظام وتعاني من الإسهال. أُخرجت أمل من المستشفى الأسبوع الماضي بينما لا تزال مريضة، ونُقلت إلى المنزل المتكون من القش والألواح البلاستيكية. ويذكر أن هناك ضغطاً دولياً مؤخراً على السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، لحل الأزمة اليمنية سلمياً، حيث دعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى وقف إطلاق النار.

The post بعد أن لفتت أنظار العالم إلى مأساة اليمن.. ماتت أمل! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا