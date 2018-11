ترامب: أمريكا بحاجة إلى المهاجرين ذوي التأهيل العالي فقط

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحتاج إلى المهاجرين، وذلك بسبب المستوى المنخفض للبطالة في بلاده.

حيث قال ترامب في كلمة ألقاها أمام أنصاره في ولاية إنديانا:

“إننا بحاجة لأن يأتي الناس إلى بلدنا، لكن بشكل شرعي وعلى أساس يتعلق بمدى الفائدة منهم، ومع معدلات بطالة عند مستوى 3.7%، وهو أدنى معدل للبطالة منذ 50 عاما، فإننا بحاجة لهم، لأن هناك شركات تعود إلى بلدنا”.

هذا ويؤيد ترامب الحد من الهجرة، معلناً أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلاّ إلى المهاجرين ذوي التأهيل العالي وداعياً لبناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين.

