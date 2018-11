ترامب : على طهران أن تتخلى عن سلوكها المدمر أو يتدهور اقتصادها

خَيَّرَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بين تغيير نهجها أو مواجهة تدهور اقتصادها.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة رسميًا إعادة فرض الشريحة الثانية من العقوبات على إيران اعتبارًا من الاثنين القادم بعد إعادة فرض الشريحة الأولى من العقوبات في أغسطس الماضي،ووصفها البيت الأبيض بأنها ”أشد عقوبات أقرت حتى الآن“ ضد إيران.

وتأتي هذه الخطوة بعد ستة أشهر من سحب ترامب بلاده من الاتّفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، ورغم الاحتجاجات الإيرانية وانتقادات الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان :

“الهدف هو إرغام النظام على القيام بخيار واضح إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر أو يواصل على طريق الكارثة الاقتصادية”.

ويمنع القرار الأميركي كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

