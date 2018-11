الداخلية المصرية: القضاء على 19 “إرهابيًا” من خلية نفذت هجومًا على حافلتين لأقباط

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القضاء على 19 ”عنصرا إرهابيا“ من خلية نفذت هجوما مسلحا أسفر عن مقتل سبعة أقباط وإصابة 18 آخرين بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة الجمعة الماضي.

وقالت الوزارة في بيان الأحد إن قوات الشرطة داهمت موقعًا كان يختبأ فيه عناصر الخلية في منطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا.

يشار أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حافلتين للأقباط قرب دير الأنبا صموئيل المعترف في المنيا على بعد 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة.

