اتفاق مؤقت حول حدود أيرلندا بعد بريكست

توصلت بروكسل ولندن لاتفاق يقضي إبقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي ضمن الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت بعد بريكست، وذلك لتجنب إعادة الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد.

وبحسب صنداي تايمز، فإن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحصلت على تنازلات من بروكسل تسمح لها بـ”إبقاء مجمل المملكة المتحدة” في الاتحاد الجمركي حتى التوصل لعلاقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست المرتقب خلال أواخر مارس العام الجاري.

ويتيح هذا الوضع تجنب إعادة الحدود الفعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا التي قد تُضعف اتفاق السلام الذي وقع عام 1998 وأنهى 3 عقود من العنف في أيرلندا الشمالية.

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