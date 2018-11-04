النقطة الأولى بعد 9 مباريات.. شيكابالا يشارك في تعادل أبولون

شارك محترفنا المصري محمود عبد الرازق “شيكابالا” في تعادل فريقه أبولون لأول مرة في الدوري اليوناني.

أبولون تعادل سلبيا أمام أوفي كريت في الجولة التاسعة من الدوري اليوناني.

شيكابالا جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 90.

نقطة التعادل هي الأولى لفريق أبولون منذ بداية الموسم.

الفريق اليوناني تعرض لـ 8 هزائم متتالية مع اهتزاز شباكه 13 مرة في مقابل تسجيله لهدف واحد فقط.

والآن في الجولة التاسعة حصد فريق أبولون نقطته الأولى. نقطة لم تُغير من واقع وجوده في المركز الأخير.

بينما حصد فريق أوفي كريت نقطته السابعة في المركز الـ 12.

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