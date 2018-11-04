ساري: محظوظون بـ هازارد.. ومن الصعب تقليص الفجوة مع سيتي في موسم واحد

تغنى ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي بما قدمه ألفارو موراتا وإدين هازارد أمام كريستال بالاس.

تشيلسي انتصر على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال ساري: “أنا سعيد للغاية لـ موراتا. تحسن كثيرا في الأشهر الأخيرة من الجانب الفني والتكتيكي وأيضا”.

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة “موراتا يمتلك إمكانيات جسدية وفنية رائعة ويمكنه التحسن أكثر وأكثر”.

وأكمل حديثه قائلا: “كنا في ورطة بعض الشيء في المباراة – النتيجة كانت 1-1 – وكنا نحتاج لمزيد من الجودة في الملعب. نحن محظوظون بوجود إدين هازارد معنا على مقاعد البدلاء”.

وأشار “هازارد غير من مجريات المباراة بمجرد مشاركته”.

وعن المنافسة على الدوري، قال ساري: “منذ اليوم الأول لي هنا ومانشستر سيتي وليفربول يتفوقان علينا. عندما وصلت لتشيلسي كانت الفجوة مع سيتي 30 نقطة الموسم الماضي”.

ويرى ساري “من الصعب للغاية أن تعتقد أنه يمكنك تقليص تلك الفجوة في أول موسم، بل في أول 6 أشهر. علينا مواصلة التحسن”.

وأتم “نحن بحاجة للتحسن على الجانب التكتيكي”.

تشيلسي رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، وبالتساوي مع ليفربول.

بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 8 نقاط في المركز 14.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا