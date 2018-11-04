كأس ألمانيا – دورتموند يضرب موعدا مع بريمن.. وبايرن يرحل لمواجهة هيرتا برلين

أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس ألمانيا عن مواجهات مثيرة منتظرة على رأسها بوروسيا دورتموند أمام فيردر بريمن.

بايرن ميونيخ يرحل لمواجهة هيرتا برلين، بينما يلعب لايبزيج أمام فولفسبورج.

هامبورج سيواجه نورنبرج ويرحل فورتونا دوسلدورف لمواجهة شالكة بينما يحل باير ليفركوزن ضيفا على هايدنهايم، ويلعب أوجسبورج أمام هولستين كيل.

ويحل بادربورن ضيفا على دويسبورج وذلك بعد القرعة الذي أقيمت يوم الأحد.

وتنطلق مواجهات دور الـ 16 من كأس ألمانيا يومي الخامس والسادس من شهر فبراير من العام المقبل.

آينتراخت فرانكفورت هو بطل النسخة الماضية من كأس ألمانيا على حساب بايرن ميونيخ.

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