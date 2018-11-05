اصطدام طائرتين سياحيتين صغيرتين فوق أونتاريو وتحطم إحداهما

اصطدمت طائرتان سياحيتان صغيرتان ببعضهما البعض خلال تحليقهما صباح الأحد، قرب أوتاوا، مما أدّى لتحطّم إحداهما في حقل، بينما تمكّنت الأخرى من الهبوط في مطار أوتاوا الدولي، من دون أن يعرف في الحال ما إذا كان الحادث قد أوقع ضحايا.

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة قولها، إنّ الحادث وقع بعيد العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلّي في أجواء منطقة كارب في أونتاريو على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً غرب أوتاوا.

وتحطّمت إحدى الطائرتين في حقل، إلا أن الشرطة لم توضح ما إذا كان الحادث أدّى إلى سقوط ضحايا.

وأعيد توجيه الطائرة الثانية، وهي من نوع "بايبر بي إيه 42" تتّسع لنحو عشرة أشخاص، إلى مطار أوتاوا الدولي، حيث هبطت من دون مشاكل، بحسب ما أفاد متحدّث باسم المكتب الفيدرالي للنقل وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث "أرسلنا فريقا من المحقّقين".

وأوردت شبكة "سي بي سي" أنّ قائد طائرة "بايبر" الذي كان يرافقه في الرحلة راكب واحد أبلغ المراقبين الجويّين بأنّ الطائرة الأخرى اصطدمت بأسفل طائرته، ما أدّى إلى تضرّر جزء من منظومة هبوط طائرته.

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