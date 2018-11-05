بايرن يرد على تقرير دير شبيجل في بيان رسمي لم نخون

رد نادي بايرن ميونيخ على ما وصفه بإدعاء جريدة دير شبيجل أن كارل هاينتس رومينجيه، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، قد خان جميع الأندية الصغيرة والمتوسطة التي تنتمي إلى الرابطة الأوروبية.

وأصدر النادي بيانا رد فيه على التقرير الصحفي للجريدة الألمانية الشهيرة.

وجاء البيان الذي نشره النادي البافاري عبر موقعه كالتالي:-

في عددها الحالي. رقم 45 بتاريخ 3 نوفمبر 2018، تدعي مجلة “دير شبيجل” أن كارل هاينتس رومينجيه، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، قد خان جميع الأندية الصغيرة والمتوسطة التي تنتمي إلى الرابطة الأوروبية. وأعلن رومينجيه: “أنا أرفض ذلك بشكل مطلق وواضح”. وذكر رومينجيه أن: “التصويت لصالح الإصلاح المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية كان بالإجماع”. ولم يتصرف هو ولا بايرن ميونخ بأي حال من الأحوال على حساب رابطة الأندية الأوروبية.

ولا يدرك نادي بايرن ميونخ أيضا الخطط الأخيرة لدوري ما يسمى بدوري السوبر، كما تحدثت عنه صحيفة “دير شبيجل”، ولم يشارك نادي بايرن ميونخ في المفاوضات المتعلقة بهذه الخطط. ولا يدرك نادي بايرن ميونخ كذلك سبب إدراجه في وثيقة تم اقتباسها في هذا السياق من قبل “دير شبيجل”.

وقال كارل هاينتس رومينجيه: “بايرن ميونخ يمثل الأندية الألمانية، وطالما أنني رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ، أيضا من خلال مسابقات النادي التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالاشتراك مع رابطة الأندية الأوروبية”.

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