رونالدو: أتمنى مزاملة روني مجددا.. والإعلام اختلق أزمة مونديال 2006

أغدق كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، بالمديح على زميله السابق، وين روني، والذي يلعب حاليا في دي سي يونايتد الأمريكي.

رونالدو تزامل مع روني بين عامي 2004 و2009 في صفوف مانشستر يونايتد، ونجحا حينها في تحقيق عدة ألقاب كبرى للشياطين الحمر، أهمها دوري أبطال أوروبا 2008.

وقال رونالدو في تصريحات لبرنامج “Goalhanger” :”إنه فتى رائع، دائما ما أناديه في حضرة زملائنا بـ “بيت بول””.

وأضاف: “أذكر المرات التي كان يخسر فيها الكرة، كان قويا للغاية، فتى قوي، تسديداته لا تصدَق، سجل العديد من الأهداف”.

وعن إمكانية أن يعودا للتشارك في خط الهجوم مجددا: “أفتقده. لا أحد يعرف المستقبل، ربما سنلعب معا مجددا في يوم ما”.

في صيف 2006، واجهت علاقة رونالدو وروني ظرفا حرجا، عندما ضغط اللاعب البرتغالي على حكم مباراة ربع نهائي كأس العالم أمام إنجلترا، حتى يشهر البطاقة الحمراء في وجه روني.

حينها تحدثت العديد من الصحف البريطانية عن تدهور العلاقة بين اللاعبين، وهو الأمر الذي يرويه رونالدو من منظوره بعد سنوات: “الإعلام خلق دراما كبيرة لم تتواجد قط على أرض الواقع. ولذا عندما عدت إلى إنجلترا كنت خائفا، ليس من روني، ولكن من المشجعين الإنجليز”.

وأضاف: “خلقوا قصة كبيرة بعد أن غمزت الحكم، ولكن الأمر لم يكن متعلقا بـ روني، ولكن بموقف آخر”.

مختتما: “مررت بوقت صعب، لأنني اعتقدت أنه عند وصولي إلى مانشستر، فسيبدأ الجمهور في استهجاني بجميع الملاعب”.

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