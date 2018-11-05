بالفيديو – سوبر رومانيولي يظهر مجددا.. ميلان يكسر أودينيزي +96 ويدخل المربع الذهبي

مرة أخرى يغيب المهاجمين، لكن البطل أليسيو رومانيولي يتكفل بالمهمة. سجل الهدف وانتصر ميلان على أودينيزي في الدقيقة الأخيرة، وارتقى الفريق إلى المربع الذهبي.

فاز ميلان على أودينيزي بهدف مقابل لا شيء على ملعب “ألفريولي” في أوديني، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.

بالجولة الماضية سجل رومانيولي هدفا في الوقت الضائع أحرز ميلان به الفوز على جنوى، ومرة أخرى اليوم يسجل المدافع قائد الفريق وينتصر فريقه على أودينيزي.

ميلان بدأ اللقاء ضاغطا، وصوب جونزالو إيجواين في الدقيقة الثامنة، لكن كرته مرت بجانب القائم.

ورد أودينيزي في الدقيقة الـ15 بتصويبة من ماندراجورا، لكنها مرت أيضا بجانب القائم.

وسدد سوسو كرة ثابتة رائعة لميلان في الدقيقة الـ29، لكن موسو حارس أودينيزي حولها إلى ركنية.

وسقط إيجواين على الأرض متأثرا بإصابة في ظهره في الدقيقة الـ35، ليخرج مصابا ويحل صامويل كاستييخو بدلا منه.

واستمر الخطر الميلاني، فسدد باتريك كوتروني في الدقيقة الـ43، لكن موسو تصدى للكرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في شوط المباراة الثاني، سدد كاستييخو في الدقيقة الـ57، لكن موسو تصدى للكرة وحولها إلى ركنية.

وانطلق ريكاردو رودريجيز في الدقيقة الـ59 وأرسل عرضية أرضية وصلت إلى سوسو، لكن الإسباني سدد فوق المرمى مهدرا أخطر الفرص.

وباغت أودينيزي جيانلويجي دوناروما بتصويبة عن طريق لازانيا في الدقيقة الـ88، لكن دوناروما كان متيقظا وحولها إلى ركنية.

ووصل سوسو إلى مرمى أودينيزي مرة أخرى في الدقيقة الـ89، لكن موسو تألق مجددا وأبعدها إلى ركنية.

أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه بيتينيك لاعب أودينيزي في الدقيقة الـ92 بعد تدخل قوي على كاستييخو في مرتدة قادها الإسباني لميلان.

المباراة لم تنته هنا، فبلغت الإثارة ذروتها في الدقيقة الـ95 بهدف قاتل لميلان.

مدافع أودينيزي تباطأ في إخراج الكرة في الدقيقة الـ94، لكن أليشيو رومانيولي انقض وقطع الكرة من أمامه، لتصل الكرة إلى سوسو. ومرر الإسباني بينية إلى كوتروني، والذي بدوره أرسل عرضية إلى سوسو. وتبادل سوسو الكرة مع رومانيولي رافضا كل منهما التسديد خوفا من إهدارها، قبل أن يقرر رومانيولي التصويب أخيرا ويطلق قذيفة في المرمى ثم ينطلق نحو المدرجات المنفجرة خالعا قميصه.

الإثارة لم تتوقف هنا بسبب لجوء حكم اللقاء إلى تقنية الـV.A.R والتي أقرت بشرعية الهدف، لينتصر ميلان على أودينيزي بهدف مقابل لا شيء.

انتصار ميلان الثاني على التوالي بهدف رومانيولي أيضا مثلما كان الحال في الجولة الماضية، رفع رصيد ميلان للنقطة الـ21 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة التاسعة في المركز الـ16.

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