عمال بشركة هاتف ليبيا يهددون بعصيان مدني

ايوان ليبيا – وكالات :

هدد العاملون بشركة هاتف ليبيا منطقة اتصالات بنغازي بالعصيان المدني والإضراب عن العمل في حال عدم تلبية مطالبهم.

وطالب العاملون بالشركة في بيان مصور لهم أمس الأحد بضرورة عدم نقل الصراع القائم على مجلس الإدارة من طرابلس إلى بنغازي وإدخال العاملين في فتنة تنعكس سلبا على علاقات العمل.

وطالب العاملون بصرف المرتبات المتأخرة في اسرع وقت وعدم استخدامها كورقة ضغط على العاملين لتنفيذ اجنداتهم الخاصة

وأعرب العاملون عن ترحيبهم بمساعي لم الشمل ونؤيد الاتفاق الذي وقع بين هيئتي الاتصالات في الحكومتين الذي يهدف لتوحيد القطاع في طرابلس وبنغازي وندعو المسؤولين في الحكومتين لاعتمادها

ودعا البيان المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بمحاسبة المتورطين في الفساد المالي وإبعادهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق معهم

كما حذر العاملون من أنه في حال استمر الفساد وعدم اتخاذ خطوات جادة لانقاذ الشركة من الافلاس فاننا لن نقف مكتوفي الأيدي، بل أننا سنتخذ خطوات تصعيدية من عصيان مدني إلى اضراب عن العمل واقفال كافة مقرات الشركة إن لزم الأمر

وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي يشهد قطاع الاتصالات صراع على رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة الذي يتبع لشركة هاتف ليبيا، وبالأخص منطقة اتصالات بنغازي، وذلك بسبب خروج موظفي المنطقة في عدة وقفات احتجاجية ضد إدارة الشركة القابضة وإدارة شركة هاتف ليبيا نتيجة لعدم تطبيق احكام القضاء فيما يخص السجل التجاري للشركة، ونظرا لما كشفه تقرير ديوان المحاسبة فيما يخص خسائر الشركة التي بلغت مئة مليون دينار حتى نهاية 2014 مما يعرض الشركة للإفلاس والتصفية وفق القانون التجاري.

ولفت العاملون إلى أن هذا البيان يأتي بناء على ما جاء في بيانات حراك العاملين بالقطاع وضرورة إشراكهم بتسيير مجلس ادارة الشركة وابعاد المنتفعين من خارج وداخل قطاع الاتصالات للسيطرة على الفساد الذي انتشر وطال شركة هاتف ليبيا

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