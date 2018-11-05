بيان اتحاد طلبة ليبيا بشأن مؤتمر باليرمو

ايوان ليبيا – وكالات :

اصدر الاتحاد العام لطلبة ليبيا بيانا بشأن مؤتمر باليرمو حول ليبيا. واستهل البيان نصه بان الاتحاد وهو يعلي المصلحة الوطنية يؤكد على ثوابت السيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي وهو ما قدم في سبيله الطلاب الذين يشكلون قاعدة الاتحاد قوافل من الشهداء وادى واجبه في مساندة الجيش الليبي .

ونوه البيان الى ان الاتحاد وهو يتابع ما تداولته وسائل الاعلام من اسماء مزمع مشاركتها في المؤتمر يسجل استنكاره اي دعوة توجهها حكومة ايطاليا راعية المؤتمر لمن يدعي تمثيل اتحاد طلبة ليبيا ويرتبط بالجماعات الارهابية .

وحذر البيان الحكومة الايطالية بحسب نصه من تبعات هذا العمل في اشارة الى المؤتمر معتبرا أن دعوة ( محمد القبلاوي ) بوصفه رئيس الاتحاد هو ادعاء باطل لشخص ينتمي لمؤسسات متطرفة على حد تعبير البيان

واكد البيان ان مشاركة العناصر المرتبطة بالارهاب لن يسهم في الخروج من الازمة الليبية وسيسهم في اعادة انتاج وتلميع التطرف بحسب البيان

وعاد البيان ليحذر ايطاليا من تجاهل صوت الطلاب الامر الذي يشكك في اهداف المؤتمر و نسف للجهود الوطنية والدولية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة في اقرب الاجال داعيا ايطاليا الى التعقل في مواجهة حركتنا الوطنية بحسب نص البيان

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