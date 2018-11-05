سلامة : المشكله في ليبيا في توزيع العائدات النفطية

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمس الأحد بأن المشكلة في ليبيا تكمن في توزيع العائدات النفطية، لافتاً إلى أن المعركة في ليبيا أصبحت معركة على الثروات وليس الإيدلوجيات.

سلامة أشار في تصريح خاص لقناة “أون لايف المصرية” خلال مشاركته في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ إلى أن ليبيا اصبحت معبر للمهربين للجماعات الارهابية وملاذاً آمنا للمجرمين وللعصابات المسلحة بسبب تردى الاوضاع الامنية.

ونوّه المبعوث الأممي إلى ضرورة إيجاد حكومة شرعية واحدة في ليبيا للتعامل مع الجميع بأسرع وقت ممكن.

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