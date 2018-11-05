الجيش يسيطر على المدينة القديمة في درنة

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المسؤول الإعلامي باللواء «73 مشاة» التابع للجيش الوطني الليبي المنذر الخرطوش، أمس الأحد، إن نحو «80%» من منطقة المدينة القديمة وسط مدينة درنة باتت تحت سيطرة قوات الجيش.

وأوضح الخرطوش في تصريح صحفي، أنه بعد تأمين حي المغار بالكامل الذي تمت السيطرة عليه خلال الأيام الماضية، تقدمت الوحدات العسكرية ظهر اليوم لتطهير ما تبقى من المدينة القديمة التي يتحصن بها الإرهابيون في آخر معاقلهم بمدينة درنة.

وأضاف الخرطوش، أن ستة جنود قضوا جراء الاشتباكات المسلحة وأُصيب آخرون، مؤكدًا أن «العمليات العسكرية لا تزال مستمرة، والجيش الليبي تمركز بمواقع متقدمة بعد السيطرة على مراصد ومواقع في المدينة القديمة».

وأشار المسؤول الإعلامي باللواء «73 مشاة» التابع للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش، إلى أن غرفة عمليات عمر المختار عازمة على إنهاء العمليات العسكرية في مدينة درنة وتطهيرها من الإرهاب والتطرف.

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