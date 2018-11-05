باشاغا يكلف مديرين جدد للأمن والمنافذ والإدارات

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، أمس الأحد، عددًا من القرارات كلف بموجبها 6 مديرين جدد للأمن والمنافذ والإدارات التابعة للوزارة، كما قرر إنشاء مكتب شؤون حقوق الإنسان بالوزارة وفق قراره رقم (1950) لسنة 2018.

وكلف باشاغا بموجب قراره رقم (1951) لسنة 2018 العميد مهندس الطاهر أبوالقاسم المحمودي مهام مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ. كما كلف بموجب قرارة رقم (1953) لسنة 2018 العميد دكتور أحمد الهادي كركوب مهام مدير إدارة العلاقات والتعاون، وتكليف العميد دكتور أسامة شعبان عويدان مهام مدير إدارة المرور والتراخيص وفق قراره رقم (1954) لسنة 2018.

كما كلف المفوض بوزارة الداخلية بموجب قراره رقم (1952) لسنة 2018 العميد سالم السائح سالم قريميده مهام مدير مديرية أمن طرابلس، وكلف بموجب قرارة رقم (1955) العميد عزالدين مصطفى الزوق مهام مدير أمن منفذ مطار طرابلس الدولي.

وكلف أيضًا المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، وفق قراره رقم (1956) لسنة 2018 العقيد خيري محمد العربي مهام مدير أمن منفذ مطار معيتيقة الدولي، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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