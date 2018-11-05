الجيش اليمني يستكمل تحرير مدينة جديدة جنوبي اليمن

استكملت قوات الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، تحرير مدينة "دمت القديمة" بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن العميد عادل الشيبة، قائد اللواء 83 مشاة، قوله، "إن قوات الجيش استكملت تحرير مدينة دمت القديمة بالكامل، بعد أن تمكنت من تحرير جبل ناصة الإستراتيجي، والمعصر، وقرية رمة، وجبل التهامي المطل على منطقة نجد قرين، وقرى بيت اليزيدي والعرفاف".

وأشار الشيبة إلى أن قوات الجيش الوطني حققت تقدماً نوعياً في مديرية جبن، وأصبحت تحاصر عناصر جماعة أنصار الله الحوثية في المدينة من عدة اتجاهات.

وأضاف: "يأتي هذا في إطار العملية العسكرية التي انطلقت صباح اليوم، لتحرير مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية".

وأكد الشيبة، أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، ومنها دبابة (بي.إم.بي) وعدد من سيارات الدورية من بينها دورية تحمل صواريخ كاتيوشا .

وتتقاسم القوات الحكومية اليمنية ومسلحي جماعة أنصار الله السيطرة على مناطق الضالع، في حين لا تزال الاشتباكات مستمرة بشكل متكرر في عدة جبهات بالمحافظة.

وتشهد اليمن قتالا بين قوات الجيش اليمني الوطني، المدعوم من جانب التحالف العربي بقيادة السعودية ،والحوثيين عقب الانقلاب الذي قاموا به في أواخر عام 2014.

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