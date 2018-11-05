إصابة 21 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن إصابة 21 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق، اليوم الإثنين، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن ثمانية من المتظاهرين أصيبوا بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي والاختناق.

واندلعت المواجهات على الأطراف الحدودية لشمال قطاع غزة بالتزامن مع انطلاق المسير البحري رقم 15 في مسعى لتحدي الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منتصف العام 2007.

وجاء ذلك في إطار مسيرات العودة الشعبية التي قتل نحو 220 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 22 ألفا آخرين منذ انطلاقها بمواجهات شبه يومية مع الجيش الإسرائيلي في 30 مارس الماضي.

من جهته، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل رضوان على هامش انطلاق المسير البحري، استمرار مسيرات العودة بكافة أشكالها حتى تحقيق أهدافها بإنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل.

وشدد رضوان على أن تحقيق أهداف مسيرات العودة "أمر غير قابل للمساومة"، معتبرًا أن المشاركة الشعبية المستمرة فيها "تأكيد على الالتفاف الشعبي لتحقيق مطالبها".

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة التي تضم فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية على استمرار المسيرات والتمسك بها "كأداة كفاحية بطابعها الجماهيري السلمي".

وقالت الهيئة في بيان تلقت (شينخوا) نسخة منه: إن "استمرار حراكنا ومسيراتنا الجماهيرية بأدواتها السلمية من أجل تحقيق أهدافنا لا ينفصل عن نضالنا من أجل رفع الظلم عن غزة بكسر الحصار".

وحثت الهيئة على أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات يوم الجمعة المقبل شرق قطاع غزة تحت شعار (المسيرة مستمرة).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا