مواعيد مباريات الثلاثاء 6-11-2018 والقنوات الناقلة.. الدوري وقمة أوروبية وليفربول

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات القوية سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.

في الدوري المصري سيواجه النجوم منافسه بتروجيت في تمام الثالثة إلا ربع على قناة “أون سبورت”.

وفي تمام الخامسة سيلتقي طلائع الجيش مع الجونة، وسموحة مع الداخلية.

وأخيرا في تمام الثامنة سيواجه المقاولون العرب منافسه الإنتاج الحربي.

أما في الساعة السابعة إلا خمس دقائق سيواجه ليفربول منافسه ريد ستار بلجراد عبر قناة “بي إن سبورتس 1”.

وفي تمام العاشرة سيواجه برشلونة منافسه إنتر ميلان عبر القناة ذاتها.

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