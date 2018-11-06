مدافع ليفربول: أجواء نارية من جماهير رد ستار؟ سنتعامل معها كحافز للفوز

يعلم أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن الفريق تنتظره أجواء نارية في مباراته ضد رد ستار الصربي بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحل ليفربول ضيفا على رد ستار الصربي ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

عما إذا كانت الأجواء في المباراة ستساعد الريدز، قال روبرتسون: “بالطبع نريد استخدام ذلك في مصلحتنا. الأصوات المرتفعة في المضمار المؤدي للملعب لابد من التعامل معها كحافز للفريق وألا نتأثر بالسلب وأنا متأكد من قدرتنا على القيام بذلك”.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه “سنذهب للعب المباراة وعندما ندخل للمستطيل الأخضر سنكون 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا ونتطلع للفوز باللقاء وإحباط جمهور الفريق المنافس”.

وواصل اللاعب الاسكتلندي “عندما يطلق الحكم صافرة البداية سنكون بكامل تركيزنا في اللقاء ولن ننشغل بالأمور المحيطة”.

مباراة الجولة الثالثة انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.

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