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وزير خارجية أمريكا يبحث مع يونج نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير مايك بومبيو سيجتمع مع المسئول الكوري الشمالي الكبير كيم يونج تشول في نيويورك يوم الخميس، لبحث نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الرجلين "سيبحثان إحراز تقدم على كافة الركائز الأربع للبيان المشترك الصادر عن قمة سنغافورة بما في ذلك تحقيق نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بشكل نهائي وقابل للتحقق على نحو تام".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قد عقدا قمة في سنغافورة في يونيو، وهي أول قمة بين رئيس أمريكي في المنصب وزعيم كوري شمالي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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