رفع التأشيرة التركية عن الليبيين

ايوان ليبيا – وكالات :

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، السلطات التركية إلى رفع التأشيرة المفروضة على المواطنين الليبيين، وعودة الخطوط الجوية التركية للعمل في ليبيا.

جاء ذلك في لقاء جمع المشري، الإثنين، بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس أركان القوات المسلحة التركية يشار حولر، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأكد الجانب التركي قدرته على المساعدة في حل بعض المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية، حتى تصل ليبيا إلى مرحلة الأمن والاستقرار.

بدوره أشاد رئيس مجلس الدولة بالموقف التركي تجاه الأزمة في ليبيا، داعيًا إلى استئناف الشركات التركية أعمالها المتوقفة في البلاد.

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