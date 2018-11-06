حقيقة محاولة اختطاف رئيس المخابرات الليبية

ايوان ليبيا – وكالات :

نفى رئيس جهاز المخابرات الليبية، عبد الله الدرسي، الأنباء التي أشيعت حول مُحاولة اختطافه على يد مُسلحين، مساء أمس الإثنين، من مقر إقامته بفندق المهاري في طرابلس.

وقال الدرسي، إنه أكمل عمله في العاصمة طرابلس واستلم مهامه، إذ هو موجود حاليًا في بنغازي لمباشرة عمله في توحيد جهاز المخابرات الليبي.

وأشار الدرسي، إلى أنَّه بعيدٌ عن أي تجاذبات سياسية، وأنه يهدفُ إلى العمل على توحيد جهاز المخابرات في ليبيا حتى يُساهم في إعادة الأمن ومساندة باقي الأجهزة الأمنية في عملها بما يَتماشى مع القانون.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، قد كلف عبد الله مسعود الدرسي، رئيسًا لجهاز المخابرات بحسب القرار رقم 1472لسنة 2018.

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