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تفاصيل اجتماع السراج مع وزيري الداخلية والعدل

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اجتماعا أمس الإثنين، مع كل من وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير العدل محمد عبد الواحد عبد الحميد، ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس متابعة الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة طرابلس وآليات العمل والتنسيق.

كما بحث الاجتماع، الاجراءات التي اتخذت للإفراج عن المعتقلين ممن تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية، ومعالجة حالة الاكتظاظ بالسجون، وما تم اتخاذه تنفيذاً لتعليمات الرئيس بتوفير الحماية للمؤسسات القضائية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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