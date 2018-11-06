صالح يحسم مشاركته بمؤتمر ” باليرمو ”

ايوان ليبيا – وكالات :

تضمنت القائمة التي صدرت الأحد من مجلس النواب 15 إسم بينهم أسماء عدد ثمانية من أعضاء مجلس النواب إضافة للمستشار صالح وعدد من المسؤولين فى ديوان الرئاسة والمراسم والخدمات الخاصة بـ” الرئيس ” سيتوجهون وفقاً لهذه القائمة التي جائت على شكل قرار إلى إيطاليا للمشاركة ليحسم صالح بذلك الجدل حول مشاركته من عدمها فى هذا المؤتمر .

وفى مايلي أسماء قائمة الوفد الذي سيتوجه إلى باليرمو كما ورد فى القرار :

عقيلة صالح عيسى ‏ رئيس مجلس النواب “رئيساً للوفد أعضاء مجلس النواب علي السعيدي سعد القائدي ‏، طلال عبدالله موسي الميهوب ، مفتاح عيسي ابوبكرمحمد ‏، عبدالنبي البشير ابو القاسم ‏، محمدآدم لينو ‏ .

كما تضمنت القائمة على صعيد النواب أسماء كل من يوسف إبراهيم العقوري ، سالم مسعود سالم اقنان ، سهام سالم سليمان سرقيوة ‏ .

أما على صعيد موظفي الديوان فتضمنت القائمة إسم ، خالد عمرو الطبيب ‏مدير إدارة المراسم ‏و إدريس إمحمد بدر صالح‏ مدير إدارة العلاقات وقيس علي الجبراني وهو كذلك من إدارة المراسم .

ونصت القائمة أيضاً على وجود أسامة يونس علي شرف الدين ‏ آمر ” سرية حماية الرئيس ” من ضمن الوفد يضاف له حسين عبدالصادق بوحجر ‏وهو مراقب مالي ‏ومروان عاشورعبداللطيف ‏من ” خدمات الرئيس ” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا