إفتتاح مركز المأثورات الشعبية بسبها

نظمت السبت احتفالية بمناسبة إعادة افتتاح مركز المأثورات الشعبية بمدينة سبها بعد صيانته وتجديده.

حضره الافتتاح رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن اونيس، وعميد بلدية سبها حامد الخيالي، وعميد بلدية القطرون على سيدا، ومدير وأعضاء مركز المأثورات الشعبية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بديوان الهيئة وعدد من أعضاء الجمعيات التراثية و لفنية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وألقى أونيس كلمة رحب فيها بالحضور وأشار لدور الهيئة فى إعادة افتتاح مركز المأثورات الشعبية، مؤكدًا اهتمام سبها في تنشيط صناعة العمل الثقافي.

وأوضح رئيس الهيئة أن المأثورات الشعبية تشكل بمكوناتها المادية وغير المادية، سجلًا يسطر تراث أي شعب وتاريخه بكافة التفاصيل، لتشكل هويته وتعد أحد دعائم الثقافة الليبية، وحث في كلمته على ضرورة الاهتمام بهذا المركز بجمع مادتها ودراستها وحفظها ونشرها محليًا وعربيًا ودوليًا باللغات المختلفة، كما أكد أهمية دور الرّواة والمهتمين بالتاريخ الليبي للتعاون والوقوف مع هذا المركز.

وتم خلال الاحتفالية تكريم كل من رئيس الهيئة وعميد بلدية سبها، وعضو اللجنة التسييرية بالهيئة محمد الهدار، وعدد من المتعاونين من الجهات العامة والشركات والجمعيات.

وقدمت بالاحتفالية مجموعة أغانٍ لفرقة المواهب المتعددة وفرقة للموشحات، ومعرض المقتنيات الشعبية والصناعات اليدوية ومعروضات أدوات الطهي والأكل والخيل والإبل ومعرض للوحات الفنية التي تجسد الموروث الثقافي والفني والتراثي للمدينة.



وزار أونيس مكتبة المأثورات الخاصة بطلبة الدراسات العليا وإطلع على محتويات المكتبة من مراجع وكتب قديمة ومخطوطات تبرز تاريخ الجنوب الليبي بالإضافة للكتب المتعلقة بدول الوطن العربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا