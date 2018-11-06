أسباب نقص مياه الريدياتير في سيارتك

الريدياتيرهو الجزء الموجود في السيارة الذي يعمل على تبريد و خفض درجة حرارة محرك السيارة والحفاظ على سلامته ومن ثم الحفاظ على سلامة السيارة وأحيانًا تتعرض مياه الريدياتير للنقص وذلك يرجع إلى عدة اسباب نعرض علي بعضها للتعرف عليها و الوصول الي سبب المشكلة التي قد تؤدي الي تلف المحرك تعرف على هذه الأسباب وفقا لموقع «المرسال».

– قد يكون غطاء القربة غير محكم الغلق و هذا ما يؤدي تبخير الماء .

– وجود تلف في منظم الحرارة الخاص بالسيارة ( الثيرموستات )، وهو يقوم بتنظيم درجة حرارة الماء بعد دخوله إلى الريدياتير، ولذلك عند حدوث أي خلل به يؤدي إلى نقص الماء.

– وجود ثقب داخل الأنابيب المرنة الموجودة داخل الريدياتير، وتصنع تلك الأنابيب من مواد مقاومة للحرارة والبرودة.

– وجود كمية من الهواء داخل نظام التبريد، وهذا ما يؤدي إلى نقص المياه داخل الريدياتيرالسيارة.

– يمكن أن يؤدي التهريب في في الريدياتيرنفسه إلى نقص المياه داخله، وفي هذه الحالة لابد من تغيير الرديتر بأكمله.

– تعتبر مروحة السيارة أحد العوامل العامة لتبريد السيارة ، وهي تقع في الجزء الأمامي من السيارة ، وعند حدوث أي خلل بها يؤدي ذلك إلى نقص مياه الريدياتير.

– حدوث ثقب أو كسر في مطرة الماء الموجودة بالسيارة يؤدي إلى نقص مياه الريدياتير، وفي هذه الحالة لابد من إعادة تصليح المطرة أو تغيرها نهائيًا .

– يحدث نقص المياه بسبب كسر أو تسريب في الصرة المخصصة للتنظيف والتي تقع أسفل الريدياتير.

– تهريب الطبات يؤدي إلى نقص مياه الريدياتير، ويمكن زيادة منسوب المياه عن طريق زيادة مياه القربة الأحتياطية.

– تشغيل المكيف في فصل الصيف أو الشتاء كثيرًا يستهلك الكثير من الماء مما يؤدي إلى سحب المياه من الريدياتير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا