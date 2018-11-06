بيع لوحة تذكارية من أول رحلة إلى القمر

بيعت لوحة تذكارية لرحلة «أبولو 11» حُملت إلى القمر وعادت العام 1969، بمبلغ 468 ألفًا و500 دولار، في مزاد أقيم في تكساس.

وهذه اللوحة هي من مجموعة رائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونغ، وهي تحمل رسمًا للمركبة التي هبطت على سطح القمر في العشرين من يوليو من العام 1969، وفق «فرانس برس».

ولما عادت الرحلة إلى الأرض، وُضعت اللوحة على ركيزة خشبية ومنحت لنيل أرمسترونغ.

وحصل كلّ من شريكيه في الرحلة باز ألدرين الذي نزل بعده مباشرة من المركبة إلى سطح القمر، ومايكل كولينز الذي ظلّ في المركبة الأم في مدار القمر، على لوحة مماثلة.

وبلغ ثمن اللوحة في هذا المزاد أكثر من ثمن العلم الأميركي الذي كان في الرحلة (275 ألف دولار)، ولكنه غير العلم الذي رفع على سطح القمر.

ونظّم المزاد على مرحلتين، الخميس والجمعة، على أن يقام مزادان آخران في الربيع والخريف المقبلين.

ويأتي تنظيم هذه المزادات بعدما قرر ابنا نيل أرمسترونغ المتوفى في العام 2012 بيع مجموعته التي تحتوي على أكثر من ألفي قطعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا