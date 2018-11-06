اكتشاف نوع جديد من الديناصورات

اكتشف علماء إحاثة إسبان وأرجنتينيون مخلفات نوع جديد من الديناصورات عاش قبل 110 ملايين سنة قرب سلسلة جبال الأنديس في الأرجنتين.

وسمي هذا النوع اللاحم «لافوكاتيسوروس أغريونسيس» ويبلغ طوله 12 مترًا. وكان يقيم في منطقة صحراوية في ما يعرف اليوم بصحراء نوكين التي عثر فيها على مواقع فيها آثار متحجرات والمعروفة بآبار النفط أيضًا، وفق «فرانس برس».

وقال خوسيه لويس كارباييدو الباحث في متحف «إخيديو فيروغليو» الواقع في منطقة باتاغونيا الأرجنتينية «عثرنا على الجزء الأكبر من عظام الجمجمة وكمية كبيرة من الأسنان ما سمح لنا بإعادة تشكيلها بشكل شبه كامل».

وعثر أيضًا على عظام أخرى من منطقة العنق والذيل والظهر. وعثر إلى جانب بقايا هذا الحيوان البالغ، على عظام نموذجين أصغر سنا يتراوح طولهما بين ستة وسبعة أمتار. وقال الخبراء إن هذه الحيوانات كانت تتنقل ضمن مجموعة وقد نفقت في الوقت نفسه.

وورد هذا الاكتشاف في مجلة «أكتا باليونتولوجيكا بولونيكا» المتخصصة ونشرته أيضًا جامعة «لا ماتانسا» قرب بوينوس أيريس.

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