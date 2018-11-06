ايطاليا: استقرار ليبيا أولوية

ايوان ليبيا – وكالات

أكدت وزيرة الدفاع في الحكومة الايطالية إليزابيتا ترينتا أن “استقرار ليبيا يمثل أولوية بالنسبة لأمن البحر الأبيض المتوسط”.

وبينت وكالة آكي أن تصريحات المسؤولة الايطالية جاءت في خطاب بمطار تشامبينو العسكري في روما، ضمن مراسم تسلم الجنرال إنيزو فيتشياريللي لمنصب رئاسة هيئة الأركان العامة، خلفا للجنرال كلاوديو غراتسيانو.

وتأتي التصريحات الايطالية قبيل انطلاق مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا المقرر يومي 12-13 من الشهر الجاري والذي تشارك فيه مختلف الأطراف المحلية والدولية مع تأكيد ايطاليا المستمر على أن الظروف غير مناسبة لإجراء انتخابات في ليبيا العام الحالي.

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