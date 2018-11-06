جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة والقدس

ذكر تقرير إخباري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فجر اليوم الثلاثاء، عشرة مواطنين على الأقل، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة أنباء "سما" الإخبارية عن مصادر محلية القول إن جنودا إسرائيليين اعتقلوا مواطنين اثنين من جيوس شرق قلقيلية، وأسيرا سابقا من بلدة الزاوية غرب جنين، بالاضافة إلى ثلاثة شبان من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأضافت المصادر إن القوات الإسرائيلية اعتقلت مواطنين اثنين من بلدة حزما شرق القدس، فيما وثق صحفيون في الخليل اعتقال مواطنين اثنين من بيت أمر شمال الخليل وآخر من يطا.

ولم تشر وكالة الأنباء الفلسطينية إلى ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

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