شرطة لندن تحتجز 5 أشخاص بسبب فيديو عنصري لحرق نموذج لبرج جرينفيل

أعلنت شرطة لندن، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على خمسة رجال بعد حدوث موجة استنكار في البلاد إزاء إحراق نموذج من الورق المقوى لبرج جرينفيل في لندن، والذي شهد حريقا مدمرا العام الماضي، أسفر عن مقتل 72 شخصا.

وقالت شرطة العاصمة، إنه تم احتجاز الرجال الخمسة، وتتراوح أعمارهم من 19 إلى 55 عاما، "للاشتباه بارتكابهم مخالفة ضد النظام العام"، وذلك في إطار تحقيق حول مقطع فيديو أظهر حرق النموذج.

وسلم الرجال أنفسهم لمركز الشرطة في جنوب لندن مساء أمس، الإثنين، وفقا للشرطة التي أضافت أنهم ظلوا محتجزين حتى اليوم، الثلاثاء.

وانتقدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وساسة آخرون، حرق النموذج، بينما قالت جماعة "العدالة من أجل جرينفيل"، إنها "أصيبت بالصدمة والاشمئزاز بسبب عدم الإنسانية والقسوة لدى هؤلاء المشاركين في الفيديو".

ويظهر في الفيديو النموذج المصنوع من الورق المقوى، بينما يتم إحراقه في موقد نار، في حديقة خاصة على ما يبدو على مرأى من عدة أشخاص.

وظهر في النموذج تشكيلات من الورق المقوى أيضًا معظمه بني اللون لأشخاص يرفعون أيديهم عند النوافذ العليا للبرج.

واحتوى الفيديو على صوت أحد الرجال، وهو يسأل قائلا :"أين النينجا؟"، مستخدما مصطلحًا عنصريًا للإشارة إلى الجزء الصغير الذي يظهر من الوجه بالنسبة للمرأة المسلمة التي ترتدي النقاب.

كما قال شخص آخر في الفيديو: "ابقوا في شققكم، وسوف نأتي لإخراجكم"، في تهكم على ما يبدو على فرق الإطفاء.

وقالت مويرا صمويلز، من "العدالة من أجل جرينفيل" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن الفيديو يعكس بوضوح "زيادة مزعجة للعنصرية في البلاد حاليا".

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