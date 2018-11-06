مؤتمر بوجبا: لم أندم على قرار عودتي إلى يونايتد.. ورونالدو يسجل الأهداف مثل شربه للمياة

قال بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد أنه لا يشعر بالندم على قرار عودته إلى صفوف الفريق من يوفنتوس قبل عدة أعوام.

ويحل يونايتد ضيفا غدا الأربعاء على يوفنتوس لملاقاته في إطار رابع جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وتحدث بوجبا في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء قائلا: “العودة إلى مانشستر يونايتد كان قرار رغم أن يوفنتوس كان يلعب بدوري الأبطال ويونايتد يلعب بالدوري الأوروبي”.

وواصل “لا أندم على قراري أعرف أن مانشستر ليس في القمة في السنوات الأخيرة لذلك عدت لأساعده في العودة إلى القمة ولدينا الكثير من الأهداف لنحققها ولم يتغير أي شيء لدي”.

وشدد “لم أند مطلقا على العودة أنا سعيد بالعودة إلى يونايتد وأثق إننا سنعود للأفضل”.

وعن رأيه في قرار ناديه السابق يوفنتوس في ضم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد قال: “كانت خطوة جيدة بكل تأكيد من يوفنتوس بالتوقيع مع لاعب رائع مثله”.

وأكمل “رونالدو يسجل الأهداف كأنه يشرب المياة”.

وعن هل تأثر بقرار مدربه جوزيه مورينيو من سحب شارة قيادة يونايتد منه قال: “لا لم يؤثر علي لازلت ألعب والمدرب هو من يختار قائد الفريق”.

وأتم بوجبا “القرار لم يغير أي شيء في أنا فقط أريد اللعب وتقديم أفضل ما لدي للفريق وللجماهير”.

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