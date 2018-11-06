تشكيل #ليلة_الأبطال – بدون ميسي.. سواريز يقود برشلونة وإيكاردي في هجوم إنتر

استبعد إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة ليونيل ميسي من قائمة فريقه لمواجهة إنتر ميلان بسبب عدم جاهزيته.

ويلعب برشلونة ضد إنتر في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وعاد ميسي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة في اليد خلال مباراة إشبيلية في الدوري، ولكنه لم يصبح جاهزا بشكل كامل للمشاركة.

وجاء تشكيل برشلونة كاملا كالآتي:

المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – لينجليه – جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – آرثر – إيفان راكيتيتش.

الهجوم: عثمان ديمبيلي – لويس سواريز – كوتينيو.

بينما أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر ميلان عن تشكيل فريقه وجاء كالآتي:

المرمى: سمير هاندانوفيتش.

الدفاع: فيرساليكو – دي فريج – كوادو أسامواه – سكرينيار.

الوسط: بروزوفيتش – بوليتينو – رادجا ناينجولان – فيسينو.

الهجوم: ماورو إيكاردي – إيفان بيريستيش.

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