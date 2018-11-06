مؤتمر #ليلة_الأبطال – أليجري: أتمنى أن يسجل رونالدو في يونايتد.. وأمامهم سنحقق أول أهدافنا

يتمنى ماكسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن ينجح كريستيانو رونالدو لاعب فريقه في هز شباك فريقه السابق مانشستر يونايتد حينما يلتقي الفريقان سويا غدا الأربعاء.

ويستضيف يوفنتوس منافسه مانشستر يونايتد في ملعبه لحساب الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وتحدث أليجري قائلا: “أتمنى أن يسجل رونالدو هدفا في لقاء الغد”.

وواصل “يجب علينا أن نظهر غدا بشكل أفضل من لقاء الذهاب لأن مانشستر فريق خطير ويستطيع إلحاق الضرر بنا في أي لحظة بسرعة لاعبيه مثل ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال وأليكسيس سانشيز”.

وأكمل “أمام مانشستر نريد ضمان تأهلنا للدور التالي لنكون بذلك حققنا أول أهدافنا في الموسم الجاري، وما يهم أن نصل إلى شهر مارس بأفضل شكل ونحن ننافس على كل البطولات”.

وأتم “ماريو ماندوزكيتش بحالة جيدة وكذلك سامي خضيرة لكن دوجلاس كوستا وبيرنارديسكي وإيمري كان وكين لن يتواجدوا معنا في اللقاء، ولا أعرف موقف بليز ماتويدي حتى الآن هل سأقوم بإراحته أم لا”.

ويتصدر يوفنتوس المجموعة الثامنة بتسع نقاط مقابل أربع نقاط لمانشستر يونايتد.

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