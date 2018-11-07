مواعيد مباريات الأربعاء 7-11-2018 والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي ومانشستر ويوفنتوس وريال مدريد

يشهد اليوم الأربعاء العديد من المباريات الأوروبية في دوري الأبطال ولقاء وحيد بالدوري المصري.

في الدوري سوف يلتقي الإسماعيلي مع وادي دجلة عبر قناة “أون سبورت” في الساعة السابعة والنصف.

أما في دوري أبطال أوروبا ستكون هناك قمة أوروبية في إيطاليا حينما يستضيف يوفنتوس منافسه مانشستر يونايتد عبر قناة “بي إن سبورتس 1”.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فيكتوريا بلزن عبر قناة “بي إن سبورتس 3”.

وسيواجه بايرن ميونيخ منافسه أيك أثينا عبر قناة “بي إن سبورتس 5”.

أما مانشستر سيتي سيواجه شاختار دونتسيك عبر قناة “بي إن سبورتس 2”.

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