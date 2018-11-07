بالفيديو – أتليتكو يثأر من دورتموند ويسقطه بثنائية

نجح أتليتكو مدريد في الثأر من بروسيا دورتموند، بعد أن حقق الانتصار عليه بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد واندا ميتروبوليتانو في إسبانيا، بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وكان أتليتكو قد مُني بهزيمة قاسية في الجولة الماضية، في معقل دورتموند، برباعية نظيفة، وهي الخسارة الأكبر للفريق الإسباني تحت قيادة دييجو سيميوني.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 9 نقاط، متساويا مع بروسيا دورتموند، لكن الأخير يتفوق بالمواجهات والأهداف.

وتقدم ساؤول بالهدف الأول لأتليتكو مدريد في الدقيقة 33، بعد أن حول بيسراه عرضية فيليبي لويس لتسكن شباك دورتموند.

في الشوط الثاني، نجح الفرنسي أنطوان جريزمان في تسجيل الثاني من مرتدة رائعة، أنهاها بيسراه في شباك بوركي حارس دورتموند.

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