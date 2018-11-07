بورتو يصعق لوكومتيف موسكو برباعية.. وشالكة يقتل جالاتا سراي

صعق بورتو منافسه لوكومتيف موسكو بأربعة أهداف لهدف في المباراة في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء على ملعب الدراجاو.

واستضاف بورتو منافسه لوكومتيف في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

افتتح هيكتور هيريا أهداف المباراة في الدقيقة الثانية وأضاف موسى ماريجا الهدف الثاني لبورتو في الدقيقة 42.

وقلص الفريق الروسي النتيجة في الدقيقة 59 عن طريق جيفيرسون فارفان.

ووسع جيسوس كورونا النتيجة بتسجيله للهدف الثالث لبورتو في الدقيقة 67 وأتم أوتافيو الحفلة الرباعية في الدقيقة 90.

وفي لقاء آخر أقيم في ذات التوقيت بملعب فيلتينس آرينا تغلب شالكة على ضيفه جالاتا سراي بهدفين دون رد.

سجل هدفا المباراة غويدو برغشتالر ومارك ألكسندر أوث لصالح الفريق الألماني في الدقيقة الرابعة و57.

بتلك النتائج تصدر بورتو المجموعة بـ10 نقاط مقابل ثماني نقاط لشالكة.

وتجمد رصيد جالا سراي عند أربع نقاط يحتل بهم المركز الثالث فيما يحتل لوكومتيف موسكو المركز الرابع بدون أي نقطة.

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