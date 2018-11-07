كلوب: علينا تقبل الهزيمة.. رد ستار يستحق الفوز بجدارة

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن منافسه رد ستار يستحق الفوز على الريدز، في مباراة الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول من مضيفه رد ستار بهدفين دون مقابل، لكن نابولي وسان جيرمان لم يستغلا سقوط منافسهما.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه “كانت البداية قوية جدًا، وكان ذلك واضحًا. أراد رد ستار أن يرد بقوة على مباراة الذهاب، وهو ما فعلوه، أشركوا بضعة لاعبين جدد، لاعبين مهمين للغاية بالنسبة لهم من الواضح”.

وأضاف “خلقنا فرصة في البداية، لو قام دانييل ستوريدج بتسجيلها لتغير سير اللقاء. قمنا بمنحهم الكثير من الكرات الثابتة. وهو ما استغلوه في تسجيل الهدف الأول. هذا ليس أمرًا رائعًا في مباراة مثل هذه، في جو من هذا القبيل، في مثل هذه الموقف، كان عليك تقديم أداء أفضل. كانت ضربة قوية لنا، بالطبع”.

وأوضح “حاولنا تغيير النتيجة في الشوط الثاني. كان لدينا بعض الفرص داخل منطقة الجزاء، ولكن دفاعهم قام بتشتيت الكرة. إذا كنا سجلنا أحد تلك الكرات، فإن كل شيء كان يمكن أن يتغير. لكننا لم نسجل”.

وواصل “في الشوط الثاني، سيطرنا على الكرة واستحوذنا على مجريات اللقاء ولم نسمح لأي هجمات مرتدة على مرمانا. كان لدينا فرص خطيرة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، لكن لو قمنا بالتسجيل في بداية الشوط الثاني، كان يمكننا أن نغير سير اللقاء، لكن ذلك لم يحدث. لذلك علينا أن نتقبل الهزيمة، تهانينا لرد ستار، يستحقون الفوز. والنقاط الثلاث، ونحن ليس لدينا شيء”.

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