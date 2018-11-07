سوريا تعلن عزمها على إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك

أعلن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الثلاثاء، أنّ السلطات السورية أعدّت خطّة لإعادة جميع اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يقطنون في اليرموك إلى المخيّم الواقع قرب دمشق، والذي دمّرته سنوات طويلة من الحرب.

ويقع مخيم اليرموك جنوب دمشق، وكانت قوات النظام استعادته من الجهاديين في مايو الماضي.

وقال المسئول السوري في مقابلة مع تليفزيون الميادين الذي يبثّ من بيروت "هناك جهود تبذل لإزالة الألغام التي خلفتها الجماعات المسلحة في مخيم اليرموك، ولا سيما داعش"، مؤكّداً أنّه "لا مانع في أن يكون هناك دور للسلطة الفلسطينية أو منظمة الأونروا في إعادة إعمار مخيّم اليرموك".

وتمّ إنشاء مخيم اليرموك في الخمسينيات لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا أراضيهم بعيد إعلان دولة اسرائيل عام 1948. إلاّ أنّ هذا المخيّم تحول على مرّ السنين إلى حيّ سكنيّ مجاور للعاصمة يستقبل فلسطينيين وسوريين أيضاً.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على المخيّم عام 2015، قبل أن يضطر إلى الانسحاب منه تحت ضغط هجمات قوات النظام.

وعاد عدد قليل من السكان إلى المخيّم، ولم تبدأ عمليات إعادة إعماره بعد، بل يجري العمل فقط على إزالة الركام منه.

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