حصيلة ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال أكتوبر

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، أربعة قتلى و232 مصابًا؛ جرّاء المشاجرات المسلحة بالأعيرة النارية والأسلحة البيضاء التي وقعت بمناطق متفرقة من المدينة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقال مصدر طبي الثلاثاء، إن المستشفى تسلم جثامين «عبدالسلام رافع محمد (29 عامًا) ، ورمضان عبدالسلام عثمان الدرسي (30 عامًا) ، وخالد حسين صالح زقلام (42 عامًا)، وأشرف حسين صالح زقلام (44 عامًا)»، بالإضافة إلى استقبال 232 جريحًا إصاباتهم متفاوتة بين «البسيطة» و«المتوسطة» و«الحرجة».

وأوضح أن غالبية مصابي المشاجرات من «الشباب ومصابون بالأعيرة النارية، وأن أغلب الفئات العمرية للشباب تتراوح ما بين 18 إلى 35 عامًا».

واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي «4017 حالة من ضحايا المشاجرات والسطو المسلح والاعتداءات المنزلية خلال العام 2017، مقابل 3039 حالة خلال العام 2016، و1635 حالة خلال العام 2015».

وتعاني بنغازي كغيرها من المدن الليبية فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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