اخبار

الجدول الزمني لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

اتفق كل من  مجلسي النواب والدولة  على جدول زمني  لوضع آلية تنفيذ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية على النحو التالي:

1- تشكَّل لجنة تضم مقرري مجلسي النواب والأعلى للدولة وممثلاً عن البعثة الأممية تتولى الإشراف على عملية تشكيل السلطة التنفيذية كاملة من تقديم التزكيات إلى اعتماد المجلسين.
 
2- تكون فترة تقديم التزكيات في مدة لا تتجاوز أسبوعًا، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر 2018، حتى يوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر 2018.
 
3- تقام المجاميع الانتخابية الثلاثة خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2018.
 
4- تضمين الاتفاق السياسي المعدل بالإعلان الدستوري من قبل مجلس النواب حسب اللوائح المعتمدة، وذلك في جلسة رسمية 11 ديسمبر 2018م.
 
5- اعتماد المجلس الرئاسي من قبل المجلسين في جلسة رسمية بعد تضمين الاتفاق السياسي المعدل مباشرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك