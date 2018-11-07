ايقاف المتورطين بتعطيل العمل في منفذ إمساعد البري

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، الفريق عبدالرازق الناظوري، تعليماته الفورية بالقبض على المتورطين في تعطيل وعرقلة سير العمل بمنفذ أمساعد البري الحدودي مع مصر.

جاءت التعليمات خلال زيارة تفقدية قام بها الفريق عبدالرازق الناظوري أمس الثلاثاء، إلى منفذ إمساعد البري للوقف على أهم المستجدات ومتابعة سير العمل بالمنفذ.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة، إن الناظوري ناقش مع مسؤولي المنفذ الأمور المتعلقة بدخول وخروج شاحنات نقل البضائع والوقوف على أهم العراقيل التي يعانيها المنفذ بشكل عام.

وشدد الناظوري خلال اجتماعه مع مسؤولي المنفذ على ضرورة «إنهاء كافة المشاكل والعراقيل بالمنفذ في أسرع وقت ممكن حتى يعمل المنفذ بشكل طبيعي»، وأكد «أنه لن يتهاون مع أي شخص ثبت تورطه في تعطيل العمل أو استغلال نفوذه لأغراض شخصية».

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