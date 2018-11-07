فوز رشيدة طليب أول عربية مسلمة في الكونجرس الأمريكي

رسميا، فازت الأمريكية من أصول فلسطينية رشيدة طليب، بمقعد في مجلس النواب الأمريكي، بعد فوزها في الانتخابات عن الحزب الديمقراطي في مدينة ديترويت، وذلك لعدم وجود منافس لها- حسب سكاي نيوز-.

ومن المتوقع أن تفوز إلهان عمر، من ولاية مينيسوتا، البالغة من العمر 36 عاماً، بمقعد هي الأخرى في وقت لاحق من الانتخابات.

ولدت رشيدة، وهي كبرى إخوتها الأربعة عشر المولودين، لأبوين من المهاجرين الفلسطينيين، وتنتمي لمدينة ديترويت. وعمل والدها في مصنع تابع لشركة فورد موتور بنفس المدينة التي تعد معقل صناعة السيارات الأمريكية، وأصبحت أول امرأة مسلمة تنتخب للبرلمان عن الدائرة الثالثة في ولاية ميشيغان.

وقد دخلت رشيدة طليب معترك الحياة السياسية بشكل رسمي سنة 2008، عندما تمكنت من الفوز بمقعد في مجلس النواب في ولاية ميشيغان، وأضحت أول امرأة مسلمة تخدم في المجلس التشريعي في ميشيغان والثانية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وباعتبارها محامية، فهي تسعى للدفاع عن فقراء مقاطعة ديترويت التي ولدت وتعيش فيها، واتهمت أحد رجال الأعمال الكبار بتلويث أحياء المقاطعة في الحملة الانتخابية، وكانت قد قاطعت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء خطابه في الحملة الانتخابية عام 2016، منتقدة تأثير "المال" على سياسة البلاد.

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