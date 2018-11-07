وسائل إعلام أمريكية تتوقع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب

رجحت وسائل إعلام أمريكية فوز الديمقراطيين بمقاعد جديدة في مجلس النواب، وتوقعت سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب.

وأغلقت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة أبوابها، الثلاثاء، في نهاية نهار انتخابي طويل، اتّخذ منحى استفتاء على الرئيس دونالد ترامب، بعد عامين على فوزه المفاجئ بالرئاسة.

وفي الساعة السادسة مساء (23,00 ت غ)، أغلقت مراكز الاقتراع في أجزاء من كنتاكي وإنديانا، حيث يعاني الديمقراطيون من أجل الاحتفاظ بمقعدهم في مجلس الشيوخ في ولاية صوّتت لترامب قبل عامين.

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