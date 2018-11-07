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لأول مرة .. امرأتان مسلمتان في الكونجرس الأمريكي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

تم انتخاب امرأتين مسلمتين في الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء ، وذلك لأول مرة، ضمن انتخابات التجديد النصفي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم انتخاب رشيدة طليب /42 عاما/ من ولاية ميشيجان وإلهان عمر /36 عاما/ من ولاية مينيسوتا لعضوية الكونجرس.

وكانت طليب، وهي ابنة مهاجرين فلسطينيين ، أصبحت في عام 2008 ، أول امرأة مسلمة تُنتخب في مجلس نواب ولاية ميشيجان.

كجزء من برنامجها ، ركّزت على الهجرة وألغت أمر الرئيس دونالد ترامب الذي يمنع الدخول إلى الولايات المتحدة من قبل أشخاص من العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وتعود أصول إلهان عمر إلى الصومال ، وهربت من الحرب الأهلية في البلاد عندما كان عمرها ثماني سنوات، بعد أن عاشت في مخيم للاجئين في كينيا مع أسرتها ، ووصلت إلى الولايات المتحدة عام 1997.

وفي عام 2016 ، أصبحت أول أمريكية مسلمة من الصومال تنضم إلى مجلس نواب ولاية مينيسوتا ، وهي مؤيدة قوية لسياسات للهجرة أكثر ليبرالية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • أمريكا العدو الاول للإسلام ، وهولاء النسوة فقط تجار للأزياء وهربوا من اهليهم من القصاص العادل من الفضيحة التي تلحق بعاءلاتهم خاصة ولقوا الدعم من الملحدين وعباد الاثار وكتب السحر والشعوذة وأصروا على الحنت العظيم ، فالعزة لله جميعا ولن يضروا الله شيءا فقط ردوهم للمسلمين.

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