استنفار الكتائب المسلحة فى شرق طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات

تشهد مناطق وسط وشرق العاصمة طرابلس منذ الساعة 11 من مساء أمس الثلاثاء توتراً وإطلاق نار بمختلف أنواع الأسلحة فى محيط قاعدة معيتيقة الجوية وطريق الشط وتقاطع أبي الأشهر وزاوية الدهماني .

وقالت مصادر إعلامية بأن توتراً حاصلاً فى المنطقة بين كتيبة ثوار طرابلس والفرقة الثامنة النواصي من جهة وقوة الردع الخاصة المتمركزة فى مطار معيتيقة من جهة أخرى فيما بدت الأرتال المسلحة تتحرك فى نطاق سيطرة كل فريق وتطلق النار والقواذف فى الهواء .

وقال مصدر مقرب من مديرية أمن طرابلس بأن سبب التوتر هو مداهمة قوة الردع الخاصة مساء الثلاثاء لمنزل القيادي فى كتيبة ثوار طرابلس زياد كافو لأسباب غير معلومة .

وأضاف بأن القوة داهمت المنزل الواقع فى منطقة الهضبة الشرقية للقبض على كافو لكنه لم يكن متواجداً فى المنزل لحظة المداهمة الأمر الذي إستفز كتيبة ثوار طرابلس وقررت على إثره التهديد باستخدام القوة ضد قوة الردع فيما أشارت مصادر أخرى إلى تمكن القوة من القبض على المعني بالفعل .

وأكد شهود عيان من سكان المنطقة إغلاق طريق الشط على الطريق المؤدي إلى قاعدة معيتيقة التي تُسمع أصوات إطلاق النار من أمامها بوضوح من قبل قوة الردع الخاصة كما تم إغلاق الطريق عن نقطة ميناء الشعاب وتقاطع الفتح كما تحركت قوة يقودها أيوب أبوراس تابعة لكتيبة ثوار طرابلس بمعسكر الضمان فى تاجوراء .

فيما أخرجت كتيبة النواصي أسلحتها فى الشارع أمام مقرها المقابل لمقر المجلس الرئاسي تماماً فى طريق الشط ، أما على صعيد مطار معيتيقة فقد غادرت رحلة الخطوط الليبية القاصدة إسطنبول على تمام الساعة 11 مساءً وسط توقعات بتعليق الملاحة الجوية فى حال تطور الوضع .

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