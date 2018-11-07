توقعات برفع مرتبات المتقاعدين بنسبة 100%

ايوان ليبيا – وكالات

شكل مجلس النواب لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية واللجنة المالية ولجنة العمل والشؤون الاجتماعي للنظر في قرار رفع مرتبات المتقاعدين.

عضو اللجنة المالية في مجلس النواب خليفة الدغاري صرح لقناة تلفزية محلية أن توصيات اللجنة ستصدر خلال أسبوع ليتم بعد ذلك التنسيق مع الجهات المعنية كوزارة العمل والضمان الاجتماعي لتنفيذ القانون.

ولفت الدغاري الى أن مجلس النواب سيعيد النظر في أسباب عدم تطبيق القرار رقم (5) الصادر عن المؤتمر الوطني عام 2014 بخصوص مرتبات المتقاعدين او سيصدر قراراً جديدا بالخصوص.

ومن المتوقع أن لا تقل نسبة الرفع للمرتبات عن 100% حيث ستصبح مرتبات المتقاعدين ما يقارب 900 دينار، لافتاً إلى أن القانون الجديد سيشمل أيضاً موضوع علاوة العائلة.

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