كيف تجعل سيارتك موفرة للوقود

ايوان ليبيا

نقدم اليك طرق بسيطة لتوفر استهلاك الوقود في سيارتك مما يقلل من التلوث و يعطيك قيادة آمنة تعرف معنا على الخطوات واحرص على تطبيقها وذلك وفقا لموقع «المرسال»..

القيادة بشكل معتدل

– هذه الخطوة هامة في عملية التوفير في الوقود و الحفاظ على السيارة بشكل عام.

الصيانة المنتظمة للسيارة

– الصيانة بشكل منتظم للسيارة و اجزائها يساعد في توفير ما يقرب من 20% من استهلاك الوقود في السيارة و هذا ما أثبتته الدراسات من أن عمليات الصيانة الضعيفة و غير المنتظمة تعمل على أن يزيد استهلاك الوقود بنسبة من 10 الى 20% اذا تم علاج الخلل في مستشعر الأكسجين فإن ذلك يساعد في التحسين من صرف الوقود بنسبة يمكن أن تصل إلى 40% ، الزيت النظيف يقلل من عمليات الاحتكاك بين أجزاء السيارة المتحركة مما يحافظ عليها و على أدائها و بالتالي التقليل من استهلاك الوقود

التسخين المفرط للمحرك

– ابتعد عن عملية التسخين بشكل مبالغ فيه للمحرك مما يساعد في توفير نسبة من الوقود يمكن أن تصل إلى 19% فعندما تجعل المحرك يدور مع عدم تحرك السيارة فلا داعي لأن تستمر عملية التحمية لأكثر من دقيقة فأغلب السيارات الحديثة لا تحتاج إلى عملية التحمية كما كان الحال مع السيارات القديمة .

استخدام مثبت السرعة (Cruise Control ) عند القيادة على الطرق السريع

– يساعد مثبت السرعة في تقليل التغيرات غير الضرورية في السرعة بشكل مؤثر حيث أن ضخ الوقود إلى المحرك عن طريق كمبيوتر السيارة يتم بشكل سلس و مرن بحيث تتناسب كمية الوقود مع القوة المطلوبة

تحقق من قياس ضغط إطارات السيارات

– المحافظة على ضغط الهواء المناسب في الإطارات يساعد في خفض استهلاك الوقود فعدم وجود هواء كاف في الإطارات يزيد من استهلاك الوقود و يقلل عمر الإطار والتحكم في السيارة يكون أصعب و بخاصة عند المنعطفات لذا يجب التحقق من ضغط الهواء في الإطارات و يتم ذلك و الإطارات باردة و عند تبديل الإطارات تأكد من أن الإطارات بنفس الحجم السابق.

– قم بإغلاق النوافذ استخدم فتحات الهواء

– عندما تقود السيارة في الطرق السريعة و ترغب في تقليل استهلاك الوقود فلا فرق بين تشغيل التكييف و فتح النوافذ فعند فتح التكييف فإنه يأخذ طاقة إضافية من المحرك فيستهلك وقودا و فتح النوافذ يدخل تيارات هوائية تزيد من مقاومة السيارة مما يحتاج إلى ضخ وقود أكثر للمحرك للوصول للسرعة المطلوبة.

قلل مقاومة السيارة للهواء

– من المعروف أنه كلما زادت سرعة السيارة زادت مقاومتها للهواء مما يتطلب طاقة أكبر حتى تحافظ على السرعة و لتقليل مقاومة السيارة اعمل على :

– تجنب فتح النوافذ أثناء القيادة بسرعة عالية على الطرق السريعة .

-القيادة بشكل ثابت و منتظم السرعة في حدود السرعة المسموحة .

تخلص من أي ملحقات غير ضرورية تم تركيبها للسيارة مثل حاملة الشنط .

تخلص من أي وزن زائد

– يمثل كل 45 كيلو جرام تحملها السيارة استهلاكا زائدا للوقود يصل إلى 2% لذا ابتعد عن وضع أشياء غير ضرورية في السيارة و خاصة ثقيلة الوزن و كلما كانت السيارة صغيرة ظهر تأثير الوزن الزائد أكثر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا